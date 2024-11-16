ناقد رياضي: حسام حسن أعطى الفرصة لـ11 وجها جديدا للعب أول مباراة دولية

أكد الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، أن مباراة الأمس لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين كانت فرصة لمشاركة عدد من الوجوه الجديدة واللاعبين أصحاب عدد مباريات دولية قليلة للاستفادة منهم والوقوف على مدى جاهزيتهم للاستفادة من خدماتهم خلال المباريات المقبلة.

وشدد «إبراهيم»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة «القناة الأولى»، على أن عدد من اللاعبين اكتسبوا خبرات في مباراة الأمس وهو أمر أفضل من المباريات الودية، مؤكدًا أن مباراة الرأس الأخضر أمس مباراة ودية ولكن لم يكن لها أهمية على صعيد النتيجة؛ لأن الفوز أو التعادل أو أي نتيجة سلبية أخرى لا يؤثر على مسيرة المنتخب، لان مصر حققت الهدف بالصعود لكأس أمم أفريقيا.

وأوضح أن مباراة الأمس شهدت تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد ربيعة مدافع منتخب مصر، مؤكدًا أن هذه المباراة كانت الأولى له مع المنتخب في مباراة خارج مصر، مشددًا على أن محمد ربعية أجل حفل زفافه التي كان من المقرر لها بالأمس للمشاركة مع المنتخب.

وتابع: «حسام حسن أعطى فرصة لـ11 وجه جديد للمشاركة مع المنتخب ولعب أول مباراة دولية لهم».





