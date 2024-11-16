ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إنجاز 73% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بمحطة الدلتا الجديدة

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة تقدم العمل في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي وصلت نسبة تنفيذه حاليًا إلى 73%. وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الاستمرار في العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد.

قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏

كما أكد وزير الري على أهمية هذا المشروع في ضوء جهود الدولة لتوسيع استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وإعادة استخدامها، كجزء من استراتيجية سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏غرفة أخبار‏‏

وفي سياق آخر، وجه الدكتور سويلم بدراسة إمكانية ربط منظومات الإسكادا لجميع المحطات الواقعة على المسار الناقل، بهدف تشغيل المحطات بشكل متناغم عن بُعد، لمتابعة التصرفات والمناسيب وضمان تشغيل المحطات على طول المسار بكفاءة.

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏

ويُذكر أن محطة الدلتا الجديدة تم إنشاؤها بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات التوسع في منطقة الدلتا الجديدة باستخدام مياه سبع مصارف زراعية في غرب الدلتا، وهي: (أدكو، طرد برسيق، أبو قير، القلعة، العموم، غرب النوبارية، النصر البحري). يتم توصيل المياه إلى المحطة عبر مسار يمتد على طول 174 كيلومترًا، يتضمن 152 كيلومترًا من الترع المكشوفة و22 كيلومترًا من المواسير. ويشمل المشروع أيضًا 12 محطة رفع و103 أعمال صناعية من بينها كبارى وقناطر.

 

الري مياه الصرف الزراعي محطة الدلتا الجديدة الموارد المائية الدلتا