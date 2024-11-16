SAP تطلق مؤتمرها السنوي في مصر وتوقّع اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم الرقمي

نظمت شركة SAP العالمية اليوم مؤتمرها السنوي SAP Business AI Innovation Day في القاهرة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

بالإضاف إلي نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين والمحليين، حيث شاركت أكثر من 100 شركة في مناقشة التحولات الرقمية والابتكارات في الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

إطلاق حلول جديدة واتفاقيات تعليمية:

شهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين SAP مصر وجامعة مصر للمعلوماتية، بهدف انضمام الجامعة إلى برنامج تحالف الجامعات التابع لـ SAP. تهدف الاتفاقية إلى دمج حلول الشركة في المناهج الدراسية لتطوير مهارات الطلاب الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل الحديث.

وأكد محمد سامي، مدير عام SAP مصر، عن فخره بالتعاون الذي يُمكن الطلاب من الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية عبر تطبيقات SAP.

كما أعلنت الشركة عن استعدادها لإطلاق حل سحابي جديد، Custour Data Cloud، خلال الشهرين المقبلين. يهدف الحل إلى تمكين الشركات من استخدام التحليلات الذكية لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُحسن القدرة التنافسية.

في كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وأعلن عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2019.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في تعزيز التشريعات، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وإنشاء مركز لحماية البيانات، وتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المجتمع المصري، مما ساهم في تقدم مصر 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أشاد محمد الشيمي بدور التكنولوجيا في تحسين أداء الشركات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد سامي أن الشركة، التي تعمل في مصر منذ 20 عامًا، تركز على تعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع الحكومة والشركات الخاصة. وأشار إلى أن مصر تستضيف المركز الإقليمي لخدمة عملاء SAP، الذي يخدم 120 دولة، بالاعتماد على كفاءات مصرية.

وأكد مانوس رابتوبوليس، الرئيس الإقليمي لـ SAP، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية هائلة، حيث يُتوقع أن يضيف 4.1 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.

كما أشار إلى إمكانيات مصر البشرية وقدرتها على لعب دور ريادي في منطقة الشرق الأوسط بفضل نسبتها العالية من الشباب المؤهلين تقنيًا.

تناول المؤتمر أهمية تعزيز الأطر التشريعية لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث استعرضت التجارب الإقليمية، مثل مبادرات السعودية، وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين الدول لمواكبة التحولات العالمية.

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