بالصور.. قافلة بيطرية للكشف على المواشي والطيور بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، أعمال قافلة طبية بيطرية بقرية العشي بهدف الكشف الطبي على المواشي بقرية العشي والقري المجاورة، وذلك بالتزامن مع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم تنفيذ الحملة، في ضوء انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر، ووفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، لتكثيف أعمال تحصين المواشي حفاظاً على الثروة الحيوانية.

علاج ٥٨١ رأس ماشية و٥٥٧ طائر في حملة بيطرية بالعشي

من جانبه، أعلن الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن حملة القافلة البيطرية بمدينة الزينية، أنه تم علاج أجمالي ٥٨١ رأس ماشية وأغنام وماعز، وعلاج عدد ٥٥٧ طيور، حيث تم رش عدد ٢٥٠ حالة ضد الطفيليات الخارجية وتجريع عدد ١٥٠ رأس ضد الطفيليات الداخلية.

وأضاف لطفي، أنه تم خلال الحملة أيضاً علاج عدد ٥٠ حالة طفيليات داخلية وطفيليات دم، كما تم علاج عدد ٣٠ حالة أمراض جهاز هضمي، وعدد ١٤ حالة أمراض جهاز تنفسي، وعدد ٨٢ حالة أمراض سوء التغذية، وعدد ٥ حالات أمراض جلدية، كما تم الكشف بالسونار على عدد ٤٢ رأس ماشية وأغنام وجس يدوى للكشف التناسلي لعدد ٨ حالات، كما تم سحب ١٠ عينات دم من الماشية والاغنام وذلك للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا، كما تم عمل توعية إرشادية، وذلك لتوعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.



حملة قرية الزينية (1)

حملة قرية الزينية (2)

حملة قرية الزينية (3)

حملة قرية الزينية (4)

حملة قرية الزينية (5)

حملة قرية الزينية (6)

حملة قرية الزينية (7)

حملة قرية الزينية (8)

حملة قرية الزينية (9)

حملة قرية الزينية (10)

حملة قرية الزينية (11)

حملة قرية الزينية (12)

حملة قرية الزينية (13)

حملة قرية الزينية (14)

حملة قرية الزينية (15)

حملة قرية الزينية (16)

حملة قرية الزينية (17)

حملة قرية الزينية (18)

حملة قرية الزينية (19)