وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد انتظام سير العمل بالمدارس

تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة محلة موسي الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

حرص الدكتور علاء جودة على متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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