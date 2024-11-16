ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد انتظام سير العمل بالمدارس

ويشدد على النظافة والألتزام بالأنشطة

وكيل تعليم كفرالشيخ
وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة محلة موسي الابتدائية  التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، في إطار توجيهات اللواء  دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.
حرص الدكتور علاء جودة على متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

1000012014
1000012014
1000012008
1000012008
1000012012
1000012012
1000012010
1000012010
الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليم كفر الشيخ انتظام العملية التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير العملية التعليمية