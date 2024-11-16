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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: مقتل جندي أصيب في معركة بلبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك معارك ضارية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، وبالأمس أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه.

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في 26 أكتوبر الماضي أصيب ذلك الجندي رفقة 5 من جنود الاحتلال أعلن جميعاً عن مقلتهم في معركة جرت في  جنوب لبنان تحديداً قرية عيترون الحدودية، مشيرة إلى أن  جنود الاحتلال لقوا مصرعهم على أيدي 3 عناصر من حزب الله فقط، لافتة إلى أن عناصر الحزب واجهوا قوات الاحتلال من منزل لعدة ساعات تم خلالها إطلاق النار وإلقاء قنابل، وظل الاحتلال يحاول إجلاء المصابين لساعات.

وأوضحت أن ذلك الحادث كان بالنسبة للإسرائيليين ضربة موجعة جداً، لا سيما وأنه وقع قتلى كثيرين لجنود جيش الاحتلال على أيدي ثلاثة فقط من عناصر حزب الله.

جيش الاحتلال حزب الله الجنوب اللبناني مقتل جندي إسرائيلي