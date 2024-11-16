"أونلاين".. "أورام الأقصر" يختتم فعاليات المؤتمر الافتراضي الأول لجودة الرعاية الصحية

اختتم مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر والملتقى الافتراضي (الأونلاين) الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى، والذى أقيم على مدار 4 أيام بمستشفيات علاج الأورام بالأقصر بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين حول العالم.

شهد المؤتمر، مشاركة واسعة من خبراء جودة الرعاية الصحية من مصر ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أقيم على مدار الـ 4 أيام الماضية، بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، ويهدف المؤتمر للاحتفال باليوم العالمى للجودة ورفع مستوى الوعي بالجودة وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات لتحقيق أقصى استفادة للمرضى واعتماد معايير الجودة العالية من أجل الجودة والتميز.

وشارك في فعاليات المؤتمر الافتراضي (الأونلاين) الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى، نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية من مصر، والولايات المتحدة، السعودية، الأردن، الإمارات، والكويت.

وقال الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي للمستشفى؛ إن الجلسات ركزت على أهمية تحويل معايير الامتثال إلى ممارسات أداء مستدامة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، موضحا أنه تم اعتماد المؤتمر من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر بواقع 13 ساعة معتمدة.

المؤتمر الافتراضي (الأونلاين) الدولي يحوز إشادات محلية وعالمية

ومن ناحية أخرى، حاز المؤتمر على إشادات محلية وعالمية من بينها من رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أ.د. أحمد طه وكذلك منظمة الـ (NAHQ) national association for healthcare ، وعلى رأسها باتريشيا ريسينج رئيس مجلس الإدارة التي شاركت كمحاضر في فعاليات المؤتمر، كما عبر المشاركون في الفعاليات، عن تقديرهم للتنظيم المتميز للمؤتمر وجهود مستشفيات الأورام بالأقصر، في تعزيز مفاهيم الجودة في القطاع الصحي مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في نشر ثقافة الجودة والارتقاء بمعاييرها في مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، على نجاح فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى الذي أقامته المستشفى بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، مشيراً إلى أن العالم يحتفل في الخميس الثاني من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمي للجودة، والذي يصادف هذا العام يوم 14 نوفمبر 2024، والهدف من هذا اليوم هو رفع مستوى الوعي بالجودة وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات لتحقيق الرخاء الاقتصادي واعتماد معايير الجودة العالية لبناء نموذج وطني للجودة والتميز.

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (4)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (5)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (2)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (3)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (1)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (1)

الملتقى الافتراضي أونلاين الأول لجودة الرعاية الصحية (2)