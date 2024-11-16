القبض على 8 لصوص متخصصين في سرقات المساكن والسيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة بدر ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية "تحت التشطيب" بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من الأسلاك الكهربائية).

وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، تخصص نشاطه الإجرامى فى لرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وبحوزته (3 بطارية سيارة – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتها اعترف بارتكاب (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وكذا سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة) .

كما ضبط (عاطل ، سيدتين "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( 3 هاتف محمول – ساعة يد – 2 ماكينة قهوة– إيربودز – مبلغ مالى ) من داخل شقة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وتهديده بسلاح أبيض ، وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.