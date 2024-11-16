محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل لبحث سبل تطوير المنظومة القضائية

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ.

رحب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لتطوير المنظومة القضائية وتوفير بيئة قانونية متكاملة.

كما تبادل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الدروع التذكارية، حيث أعربا عن تقديرهما للجهود المتبادلة في خدمة الوطن وحماية حقوق المواطنين.

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