رئيس بيراميدز يدعم قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

أعلن ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، دعمه الكامل للمهندس هاني أبو ريدة وقائمته في انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 10 ديسمبر المقبل، مشددا على أنه يرى أن أبو ريدة هو الاختيار المثالي لقيادة كرة القدم المصرية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وقال رئيس نادي بيراميدز، إن هاني أبو ريدة بما يمتلكه من ثقل واحترام عالمي، وخبرات محلية ودولية كبيرة، وكذلك كونه أقدم أعضاء مجلس “فيفا”، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف” قادر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وعودة الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، كونها الرائدة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا.

شدد المهندس ممدوح عيد، على أن قائمة أبو ريدة تضم مزيجا رائعا من الخبرة والشباب أصحاب التجارب الواعدة، ويتوقع لهم جميعا النجاح، ويتوسم فيهم تقديم الأفضل للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

تقدم يوم الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وتضم قائمة أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

هاني حسن علي أبو ريدة

خالد محمد علي الدرندلي

أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

محمد محمود يونس الشربيني

وليد عمر عبد الجواد درويش

مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

طارق محمد محمد محمد أبو العينين

محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون: أشرف محمد موسى حسن - جمس حنا جرس جاد الرب - هيام محمد محمد بركة