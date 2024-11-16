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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"النيابات والمحاكم" تنظم قافلة طبية للكشف على أمراض أورام القولون والبروستاتا لموظفين محكمة شمال القاهرة

كريم عبدالباقي رئيس
كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات
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تنظم اللجنة النقابية للعاملين بمحكمة شمال القاهرة وبدعم من مسؤولي المحكمة، حصلت اللجنة النقابية بالمحكمة في ضوء بروتوكول تعاون مع معامل كايرو لاب ووزارة الصحة على خدمات طبية يتم تقديمها للأعضاء وأسرهم علي خلفية المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض أورام القولون والبروستاتا.
وتستهدف القافلة الطبية اجراء الاستبيان الإلكتروني وإجراء التحاليل اللازمة مجاناً في حاله استهداف الشخص، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧ وحتى الخميس الموافق  ٢٠٢٤/١١/٢١ بمقر النقابة  الملحق بالدور الأول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتستهدف الحملة الطبية من هم بالخدمة والمعاش وأسر الزملاء المتوفين.
وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: الأحد المقبل سوف تشهد محافظة الشرقية نفس الإجراءات للكشف على الزملاء وتقديم نفس الخدمات ولمدة ثلاث أيام، على أن يتم تعميم تلك الإجراءات بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، وذلك لتعظيم دور النقابة الخدمي تجاه السادة الأعضاء وأسرهم.

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