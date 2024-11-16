"وزع بروشورات".. نائب محافظ الأقصر يشارك بمبادرة "ظواهر" للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، تدشين أعمال حملة التوعية لمبادرة "ظواهر" للحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع والتي تشكل خطورة على المواطنين، ومن بينها ظاهرة حوادث الموتوسيكلات جراء السرعة الزائدة، وذلك بكورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان الابروتيل وميدان صلاح الدين بمدينة الأقصر.

وقام نائب المحافظ، بتوزيع بروشورات التوعية التي تضم عدد من النصائح التوعوية لحوادث الدراجات النارية تحت شعار "السرعة قد توصلك أسرع.. لكن القيادة الآمنة توصلك بسلام" على قائدي السيارات والموتوسيكلات، كما وزع عليهم ميداليات خشبية لعين حورس كهدايا تذكارية، حيث أعرب العديد من أبناء الأقصر عن اعجابهم بالمبادرة.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن مبادرة ظواهر للحد والقضاء على السلوكيات السلبية في المجتمع تواصل فعالياتها اليوم السبت، من خلال حملات كبرى بالشوارع الرئيسية والميادين العامة الكبري بمدينة الأقصر، ومن المقرر تعميم الحملات في باقي المراكز والمدن بمختلف مدن المحافظة، مناشدا قائدي المركبات والدراجات النارية بتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، مؤكداً أن التأني يقود إلى الوصول الآمن حفاظاً على الأرواح البشرية.

100 شاب وفتاة يشاركون في مبادرة "ظواهر"

رافق نائب محافظ الأقصر، أثناء فعاليات مبادرة ظواهر، كلا من اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والقس أرمانيوس فريد راعي كنيسة العذراء مريم بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس محسن ميجر، وعددا من رجال الأمن والمرور، وبمشاركة 100 شاب وفتاة.

جدير بالذكر أن مبادرة "ظواهر" لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (2)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (20)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (19)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (1)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (17)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (18)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (15)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (14)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (16)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (12)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (13)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (11)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (9)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (10)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (7)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (6)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (8)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (5)

نائب محافظ الأقصر يشارك في مبادرة ظواهر (4)