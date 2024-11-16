«العنانية تتحدى المخدرات» في مؤتمر جماهيري في دمياط

دشن أهالي قرية العنانية، إحدى القرى التابعة لمركز دمياط مبادرة رائدة لمواجهة المخدرات والقضاء عليها في القرية تماما وتوعية الشباب والفتيات بالقرية حول خطورة المخدرات.

تم تدشين المبادرة في مؤتمر جماهيري حاشد وسط إقبال كبير من أهالي القرية وبالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط حيث يستهدف الأهالي الوصول إلى قرية بلا إدمان حيث سيتم تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق، بالتعاون الكامل وحملات ميدانية بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع، من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية.

كما تم تكريم الشباب والفتيات والأطفال بالقرية من خلال مسابقة رسم لتكريم الفنانين بالقرية وتحفيزهم على المشاركة في الحملة التوعوية التي تم إطلاقها.

يذكر أن صندوق علاج المخدرات يعمل على الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات، حيث يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان في سرية تامة على الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان ويتم من خلال المبادرة تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق وإدارة شئون المرأة عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسه الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك بالإضافة الى تأهيل متدربين من إدارة شئون المرأة لدفع المدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى والسعى وراء تحقيقه وهذا بالإضافة الى رأى الدين فى التدخين والتعاطى وإقناع المدخن والمتعاطى للإقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعية للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع حيث يأتي ذلك متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر إدمان وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، بين كافة فئات المجتمع، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.