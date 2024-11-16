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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 10.5% زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشـرات الماليــة لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022/2023.  

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت قيمـة الأصول الثابتة 871.3 مليـار جنيـه عام 2022/2023 مقابل 737.2 مليار جنيه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪ .

وأوضح الجهاز أنه بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 99.3 مليار جنيـه عام 2022/2023 مقابل 74.6 مليار جنيه عام2021/2022 بنسبــة زيادة قدرها 33.0٪.

وبلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 860.8 مليار جنيـــه عام 2022/2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة  قدرهــا 10,8٪.

 كما بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ49.2 مليار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابل 37.6 مليــار جنيه عام 2021/2022 بنسبــة زيادة قدرها 30.8٪ .

ولفت الجهاز إلى أنه بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 196.4 مليار جنيـه عام 2022/2023 مقابل 134.8 مليــار جنيه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قدرهــا 45.7٪ .       

وبلغـت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 35.1 مليار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5% .

الاحصاء زيادة الأجور للعاملين