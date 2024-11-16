الجيش الصومالي يعلن القضاء على عناصر من "الشباب" الإرهابية بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، القضاء على عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية التي كانت تتحصن في مناطق تابعة لمدينة "أوطغلي" بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وذكر الجيش الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية المخططة التي شنها أسفرت أيضا عن الاستيلاء على المركبات التي كانت تستخدمها المليشيات في جمع الأموال إجباريًا من المدنيين.

وأكد قائد الكتيبة 14 أكتوبر للجيش الصومالي العقيد نور محمد جابو، أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بنجاح وتدمير قواعد فلول مليشيات "الشباب" الإرهابية.