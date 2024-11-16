إطلاق بطولة الشطرنج ضمن مبادرة بداية بجامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بطولة جامعة كفر الشيخ للشطرنج استمرارا للمبادرة الرئاسية، "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن طلبة الجامعة واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف فيما بينهم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لاستكمال بناء وعى طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب طلبة الجامعة وتحقيق التواصل والاندماج فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات وتنمية وعي الشباب الجامعي.