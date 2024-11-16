المشدد 6 سنوات لسائق في حيازة مخدر الآيس بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه في حيازة المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة الموسكي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة، ويقوم بترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي سائق له معلومات جنائية وتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح ناري، وطلقات نارية لذات السلاح، وعلبة بداخلها كيس أسود بداخله مادة الآيس، و7 أمبولات لمادة الآيس المخدر، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

