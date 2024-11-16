"الثالوث عند القديس باسيليوس".. في رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

نوقشت بقسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث ماهر بشرى فرج، وموضوعها "الثالوث القدوس في كتابات القديس باسيليوس الكبير".
تكونت لجنة المناقشة من:
أ.د. القس بيشوي حلمي - رئيسًا ومشرفًا.
أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية الإكليريكية - عضوًا مناقشًا.
أ.د. القس باسيليوس صبحي - عضوًا مناقشًا.
وفي ختام المناقشة منحت اللجنة درجة الماجستير للباحث بتقدير امتياز.
حضر مناقشة الرسالة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وعدد من الآباء الكهنة والباحثين.