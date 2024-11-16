ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الثالوث عند القديس باسيليوس".. في رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نوقشت بقسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث ماهر بشرى فرج، وموضوعها "الثالوث القدوس في كتابات القديس باسيليوس الكبير".

تكونت لجنة المناقشة من:
أ.د. القس بيشوي حلمي - رئيسًا ومشرفًا.

أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية الإكليريكية - عضوًا مناقشًا.       
أ.د. القس باسيليوس صبحي - عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة درجة الماجستير للباحث بتقدير امتياز.

حضر مناقشة الرسالة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وعدد من الآباء الكهنة والباحثين.

أكليريكية الانبا رويس الأسقف العام ووكيل الكلية الانبا تادرس مطران بورسعيد الانبا مكاري الأسقف العام الكلية الإكليريكية اللاهوتية