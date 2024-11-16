المشدد 3 سنوات لعامل أصاب ربة منزل بعاهة مستديمة في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل وإصابة شقيقها بمشاجرة في باب الشعرية.

وأسندت النيابة العامة المتهم ف.س عامل التعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليها م.ا ربة منزل ، وإصابة شقيقها ا.ا عامل، مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة لها فى مفصل يدها بنسبة 10% بسبب خلافات بين المتهم، وشقيق المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا نشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة ربة منزل، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين إصابة عامل وشقيقته، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

