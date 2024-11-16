خزينة الأهلي تنتعش بـ850 ألف دولار

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” واتحاد الكرة المصري، خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بمبلغ مالي كبير نظيرا المشاركة والتتويج بالبطولات في الفترة الأخيرة.

وانتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ مالي قدره 850 ألف دولار قاريا ومحليا.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للنادي الأهلي 250 ألف دولار مكافأة وصافة بطولة كأس السوبر الإفريقي عقب الخسارة أمام نادي الزمالك بركلات الترجيح.

كما تلقى النادي الأهلي 350 ألف دولار نظير التأهل لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية في حملة الدفاع عن اللقب.

كما حصل النادي الأهلي أيضا على 250 ألف دولار من الشركة الراعية لبطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات وتوج بها الأهلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح.