صيدلة قناة السويس تعلن آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث

تستعد كلية الصيدلة لتنظيم المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا والبحوث بعنوان "نحو آفاق جديدة في البحث العلمي الصيدلي 4"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الصيدلة.

يتولى رئاسة المؤتمر الدكتورة أماني كمال، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ويشرف على تنسيقه الدكتور تامر حسنين حامد، فيما تتولى الدكتورة إيمان طه عبد الحميد مهام مقرر المؤتمر، ومن المقرر أن يُعقد الحدث يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 في قاعة المؤتمرات بمبنى كلية الصيدلة الجديد.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 التسجيل في المؤتمر عبر الرابط:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fiSXItmHmEWL4DEd9HgNK8yj4rA_ShdGssEU6_6y5lZUNEc5OFVQWVpKVVhSVzNFN1FKVFJPQ1hNMiQlQCNjPTEu.

كما يُرجى من الباحثين إرسال ملخصات أبحاثهم على البريد الإلكتروني:

Postgraduate_Conference_2024_2025@pharm.suez.edu.eg

في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

يأتي هذا المؤتمر في إطار حرص كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس على دعم البحث العلمي وتطوير الدراسات العليا، ويُعد فرصة مميزة لتبادل المعرفة واستكشاف آفاق جديدة في مجال البحث العلمي الصيدلي.