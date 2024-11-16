انطلاق أعمال ثالث حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر للحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة تم تكليف المسؤولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف لطفي، أن الحملة تستهدف تحصين 78775 رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع، متضمنة تحصين عدد 44819 رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد 33956 ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكان المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، قد أعلن عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، يوم 13 يوليو الماضي.