مبيعات الشركات الكورية الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ 4 سنوات

أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعات الكورية، أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية المحلية تراجعت على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام لأول مرة منذ عام 2020.

ووفقا للتقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم السبت - ارتفعت مبيعات 814 شركة غير مالية بنسبة 6.7% على أساس سنوي في النصف الأول.

ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مبيعات الشركات المصدرة البالغ عددها 194، بنسبة 13.6%، في حين تراجعت مبيعات باقي الشركات المحلية البالغ عددها 620، بنسبة 1.9%، مسجلة أول انخفاض منذ عام 2020.

وبناء على معايير بنك كوريا المركزي، قام اتحاد الصناعات الكورية بتصنيف الشركات التي تمثل الصادرات أكثر من 50% من مبيعاتها، على أنها شركات مصدرة، والشركات التي لا تتجاوز الصادرات 50% من مبيعاتها على أنها شركات محلية.

وزادت مبيعات الشركات المصدرة بنسبة 13.6% على أساس سنوي في النصف الأول، لكن في حال استثناء شركة سامسونج للإلكترونيات، وهي الأكبر من حيث الحجم، سجلت الزيادة 5.9% فقط.

وانخفض استثمار الشركات بنسبة 8.3% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام لأول مرة منذ عام 2020.

