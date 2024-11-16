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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير أستراليا بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات الدولية في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، لتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الاستفادة المشتركة بين الجانبين.

واستقبل الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك، وذلك بمقر الهيئة.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون في النظام الذي قامت دولة أستراليا ببنائه ويسمى إفريقيا الرقمية (Digital Earth Africa)، والذي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية على مستوى القارة؛ لتقديم بعض النماذج وبعض المعلومات حول العديد من القطاعات بشكل إقليمي.

كما تناول اللقاء بحث كيفية مشاركة الهيئة في تطوير النظام وجعل البيانات أكثر دقة والخدمات أكثر ملائمة للمُستخدمين المُستفيدين.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والخبرات حول هذا الشأن، وعقد لقاء فني آخر يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين؛ لتبادل الأفكار والرؤى وتحقيق الاستفادة من النظام.

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