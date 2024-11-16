نور النبوي: والدي صاحبي وعمره ما عاقبني

كشف الفنان نور النبوي عن علاقته بوالده الفنان خالد النبوي، وعن الصداقة التي تجمع بينهما منذ صغره.

وتابع الفنان نور النبوي خلال استضافته في البرنامج الإذاعي أسرار النجوم: "بابا من وإحنا صغيرين، بيتعامل معانا أنا وإخواتي إننا أصحاب، ومحدش فينا اتعاقب ولا مرة، وكل واحد صاحب بابا بطريقته وشخصيته، وقرب منه بشكل مختلف عن التاني".

وتابع الفنان نور النبوي أن تلك الصداقة لا تعني الانفلات، فقد تم تربيتهم بشكل سليم وكان الاهتمام بزرع القيم، هو الأساس في العلاقة الأسرية السوية التي وصل لها كل أفراد الأسرة.

وأشاد الفنان نور النبوي بكل الأدوار التي قدمها والده، وأكد أنه فخور بكل أعماله، وأنه حقق رحله فنية حافله بالأعمال الهامة.

يشار إلى أن الفنان نور النبوي يستعد بالتحضيرات، للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائي.