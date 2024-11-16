محافظ المنوفية يستقبل مساعد وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة، ومنها مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفيات أشمون والشهداء وأورام منوف الجديدة ومركز تجميع البلازما ببنك الدم بشبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية عن تقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد طفرة تنموية كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الاستقبال تفقد محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة أعمال تجهيزات مشروع مركز تجميع البلازما ببنك الدم بتكلفة تقديرية 107 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحه، بحضور النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب، وهناء عقيلة، رئيس حي غرب شبين الكوم، حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع ونسب الإنجاز بنسبة تنفيذ 65% وتمهيدا لدخوله الخدمة في أسرع وقت للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات، والعمل بالتوازي في التجهيزات الطبية مع الأعمال الإدارية، ويقوم المركز باستقبال طلبات نقل الدم من مختلف مستشفيات المحافظة على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الثلاثيميا والهيموفيليا وأمراض الكلى والسرطان والحوادث والعمليات الجراحية وغيرها، كما يقوم بعمل حملات تبرع بالدم يوميا بمختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات كافة المرضى.

وأعرب مساعد وزير الصحة عن سعادته بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدما شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المستمر للمشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الصحة ومتابعته الميدانية المستمرة لدفع وتيرة العمل، مؤكدا على أن زيارته اليوم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة لمتابعة المشروعات القومية والوقوف على المراحل التنفيذية للمشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين والمنتفعين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم مساعد وزير الصحة ونائب محافظ المنوفية بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات ومنها مستشفى الشهداء، أورام منوف، حميات منوف، مستشفى أشمون.

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