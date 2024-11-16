إقبال دولي كبير.. انطلاق فعاليات سوق مهرجان القاهرة السينمائي

في واحدة من أبرز الفعاليات التي تجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، تنطلق فعاليات القاهرة لصناعة السينما لمدة 6 أيام بحضور رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي.

برنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» قدم تقريرًا يوضح فيه أن مهرجان القاهرة السينمائي يضم عدد كبير من الورش والجلسات الحوارية، قدمته المراسلة نورهان عجيزة.

وقال التقرير، إن الفعاليات تضم ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يسهم في تطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويؤكد أن مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ولفتت نورهان عجيزة، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مهرجان القاهرة الدولي السينمائي يعد فرصة للتعاون الدولي بين السينمائيين والمنتجين من مختلف الثقافات والخلفيات ضمن فعاليات المهرجان، كمنصات حيوية للتبادل الثقافي في صناعة السينما بالمنطقة.