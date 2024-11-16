إنقاذ سيدة وابنتها محتجزتين داخل مصعد بالنزهة

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بعد توقفها 15 عامًا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالًا ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة "النصر للسيارات".. تسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل