نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزتين داخل مصعد بدائرة قسم شرطة النزهة .
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهةوعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود (سيدة ونجلتها) مُحتجزتين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد وتم مساعدتهما وإستخراجهما بدون إصابات .
وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتهم.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن .
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إنقاذ سيدة وابنتها محتجزتين داخل مصعد بالنزهة
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نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزتين داخل مصعد بدائرة قسم شرطة النزهة .
نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزتين داخل مصعد بدائرة قسم شرطة النزهة .