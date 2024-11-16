رئيس الشركة: "النصر للسيارات" تستهدف تصنيع أول أتوبيس كهربائي بنهاية 2025

كشف الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن استهداف الشركة بدء تصنيع أول أتوبيس كهربائي للنقل العام بنهاية عام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأوضح شديد، في كلمته خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة بعد سنوات من التوقف، حيث واجهت الشركة تحديات كبيرة تشمل تحديث البنية التحتية التي كانت في حالة متدهورة نتيجة لعدم التجديد خلال الـ60 عامًا الماضية.

وأضاف شديد أن الشركة وقعت عقدًا مع إحدى الشركات الصينية الكبرى في مجال تصنيع السيارات، وأنها تعمل حاليًا على توطين صناعة السيارات في مصر.

وأشار إلى أن الإنتاج الأولي سيكون من خلال ثلاثة طرازات من السيارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 45% في البداية. ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا بعد عامين من بدء الإنتاج في مايو 2025.

وتعد خطوة عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس كهربائي من إنتاج الشركة، الذي سيحمل نسبة مكون محلي عالية.