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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق وضع ملصقا خادشا للحياء على زجاج السيارة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق "مينى باص" وضع ملصقا خادشا للحياء  على زجاج السيارة بمدينة نصر.

تعود الواقعة في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة "نقل جماعي" بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفي حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعي، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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