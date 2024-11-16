قبل انطلاقه.. ننشر أجندة مهرجان الأقصر للشعر العربي وأنشطته الثقافية

يستعد بيت الشعر بالأقصر، لإطلاق النسخة الجديدة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي يقام برعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وتحت إشراف وزارة الثقافة في مدينة الأقصر من ١٨ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤.

أجندة مهرجان الأقصر للشعر العربي

وتضمنت أجندة المهرجان والأنشطة الثقافية، في اليوم الأول، يقام الساعة 6:30 مساءً حفل الافتتاح "مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات"، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر، كلمة دائرة الثقافة بالشارقة - كلمة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وكلمة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يلي ذلك الأمسية الشعرية الأولى من 7 إلى 8 مساءً يديرها الشاعر حسن عامر، بمشاركة الشعراء: أحمد بخيت - روح محمد - طارق محمود.

وفي اليوم الثاني، تقام في الفترة الصباحية في بيت الشعر بالأقصر، الجلسة النقدية من 10:30إلى 12 صباحًا تحت عنوان "تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة"، مدير الجلسة: أ.د/ محمود النوبي، المشاركون أ.د/ حسين حمودة - أ.د / كاميليا عبد الفتاح - أ.د/ محمد سليم شوشة - أ.د / نانسي إبراهيم، تليها الأمسية الشعرية الثانية من 12:30 إلى 1:30 مساءً يديرها الشاعر محمود مرعي، بمشاركة الشعراء سمير درويش - شيرين العدوي - عماد علي قطري، عبيد عباس - مسعود شومان.

وتقام الفترة المسائية، بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 6 مساء، افتتاح معرض الأقصر للفنون التشكيلية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بمشاركة 25 فنانًا مصريًا وعربيًا، تليها الأمسية الشعرية الثالثة من 7 إلى 9 مساءً يديرها الشاعر محمود الكرشابي، وتأتي بمشاركة الشعراء: حسني الإتلاتي - شريف أمين - شعبان البوقي - صلاح اللقاني - محمد طايل - محمد عبد الحميد توفيق.

وفي اليوم الثالث الموافق الأربعاء 20 نوفمبر، في الفترة الصباحية: من ١٠: ١١ صباحا يقام في بيت الشعر بالأقصر، حفل توقيع ستة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة، تليها الأمسية الشعرية الرابعة يقدمها الشاعر حمدي حسين بمشاركة الشعراء: أحمد دياب - أحمد جمال مدني - شمس المولى، عصام خليفة - مصطفى أبو هلال - ياسمين صلاح، وفي الفترة المسائية: من ۷: ۸:۳۰ مساءً بمكتبة مصر العامة، الأمسية الشعرية الخامسة يقدمها الشاعر بكري عبد الحميد، وتأتي بمشاركة الشعراء أحمد شلبي - أحمد حسن عبد الفضيل - حازم مبروك - صفاء أبو صبيحة - فرج الضوي - محمد عبد الوهاب السعيد.

وفي اليوم الرابع، الخميس ٢١ نوفمبر، يقام في الفترة الصباحية من ۱۱:۰۰: ۱۲:۳۰ بمزرعة الساحل للسياحة، أصبوحة شعرية ( سادسة ) يديرها الشاعر زين الرزيقي، وتأتي بمشاركة الشعراء أحمد عنتر مصطفى - السيد خلف أبو ديوان - جمال القصاص - محمود بلال - محمود سلام أبو مالك - هشام زغلول، وفي الفترة المسائية يشهد المسرح المكشوف بساحة معبد الأقصر، تقام الأمسية الشعرية السابعة من 7 إلى ٨:٣٠ مساءً يديرها الشاعر أحمد العراقي - بمشاركة الشعراء: عزت الطيري - محمود شرف - حاتم الأطير - وليد الخولي علاء الدين رمضان - مصطفى جوهر.

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