لقاء سري بين إيلون ماسك والسفير الإيراني

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن لقاء إيلون ماسك وأمير سعيد، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، كان الاثنين الماضي بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس».

وكان اللقاء في مقر سري لم يعلن عنه حتى الآن، ولكن ستيفين تشيونغ، المتحدث باسم حملة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، حين تم سؤاله عن اللقاء لم يؤكد انعقاده وفي نفس الوقت لم ينفي.

وأضاف «نور الدين» خلال رسالة على الهواء، أن الصحف الأمريكية تتحدث عن أن الملف النووي الإيراني كان من أهم المواضيع التي تم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالما وقعت عقوبات على الجانب الإيراني بسبب هذا الملف.

وأوضح أن ماسك ناقش مع السفير الإيراني دعم العلاقات ما بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توترات كثيرة في السنوات الماضية خاصة في فترة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأولى.

ولفت إلى أن في ذلك اللقاء الذي استمر قرابة الساعة بحسب أسوشيتيد، تم مناقشة مسألة دعم إيران للجماعات المناهضة لإسرائيل في الشرق الأوسط، وكيفية منع طهران من هذا الدعم اللا متناهي لمثل هذه الجماعات.