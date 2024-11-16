محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه، المستشار عبد الراضي صدّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية ،وذلك في بداية زيارته اليوم السبت، التي تتضمن افتتاح إحدى النيابات داخل مبنى مجمع النيابات الإدارية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

رحب المحافظ برئيس الهيئة في أول زيارة رسمية له في بني سويف، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية عامة وهيئة النيابة الإدارية بشكل خاص، التي تعد أحد صروح العدالة في مصر والتي تعمل من أجل إعلاء الصالح العام والتصدي لكافة أشكال وصور الفساد الإداري، وتأكيد هيبة الدولة واحترام القانون، في كل القطاعات.

في المقابل هنأ رئيس الهيئة المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية، معربا عن سعادته بلقاء محافظ بنى سويف، ومشيدا بالجهود التنفيذية الحالية التى تثمر عن مشروعات حيوية ودعم جهود الدولة فى تنمية المحافظة فى مختلف القطاعات، لا سيما مع المشروعات القومية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلت من بني سويف محافظة واعدة.