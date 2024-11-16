جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في اتجاه أطراف بلدة شمع جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، فيما جدد جنوده توغلهم في اتجاه أطراف بلدة "شمع المتصلة" ببلدة طيرحرفا، وهي منطقة غير مرئية للقرى المقابلة، تحت غطاء ناري واسع.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن القصف المدفعي استهدف منطقة "حامول"، والأطراف الغربية لبلدتي طيرحرفا وعلما الشعب، كما أن الغارات استهدفت بلدات مجدل زون والحي الغربي في طيرحرف.

كما يحاول جنود الاحتلال التسلل مجددا إلى الأراضي اللبناني عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة والمحتل الإسرائيلي وتتعرض البلدات المذكورة لقصف إسرائيلي.

وفي النبطية، تعرضت بلدة شبعا لقصف مدفعي إسرائيلي، كما تعرضت بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان لسلسلة غارات، كما نفذ الاحتلال غارة على منزل في عربصاليم في منطقة إقليم التفاح، ودمره، وغارة أخرى على منزل في صير الغربية، واستهدف منزلا في كفرصير في قضاء النبطية، ودمره، إلى جانب استهداف منزل في بلدة الحلوسية.

فيما أغارت مسيرة إسرائيلية على أرنون، وسقوط 6 إصابات، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت بسلسلة من الغارات العنيفة التي أدت إلى تدمير العديد من المباني، والتي سبقها غارة تحذيرية من مسيرة إسرائيلية، بينما استهدفت الغارة الثالثة على المنطقة مبنى خارج إطار التحذيرات.

وفي صور، شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على أطراف بلدات العباسية البازورية، وعلى دير قانون رأس العين وعين بعال وباتولبه، جنوب صور، ترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي شمع ومجدل زون وطير حرفا الجبين ووادي حامول في الناقورة وأطراف علما الشعب.

كما سجل تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير في أجواء القطاع الغربي في قضاء صور، وشن الطيران الإسرائيلي منتصف الليل غارة، مستهدفا منطقة الوعر في كوثرية السياد لجهة الأطراف الغربية لبلدة الدوير، ونفذ سلسلة غارات جوية، مستهدفا بلدات الجميجمة وشقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل.. فيما استهدف منزلا مؤلفا من 3 طبقات في بلدة عبا - قضاء النبطية ودمره.

من جانبها، نعت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان 12 شهيدًا من الموظفين والمتطوعين من مركز بعلبك الإقليمي، الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الوطني والإنساني، حيث استهدفت غارة، مركز بعلبك الإقليمي في بلدة دورس.

وصعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي منتصف الليل عددا من الغارات على بلدة برج رحال ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجرحى، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات: بافليه، الغندورية، الطيري، الرمادية، جويا، محيط مخيم الرشيدية وباتولية، ومجدل زون، حانين، باتوليه، هذه الغارات استهدفت منازل ومبان ومحالا تجارية.

كما تعرضت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر الأولى قرى القطاع الغربي وبخصوص قرى طيرحرفا، الجبين، شيحين، الضهيرة وشمع لقصف مدفعي عنيف طال مداخل وأحياء البلدات الداخلية.

بدوره، تصدى حزب الله لمحاولات تقدم الاحتلال الإسرائيلي الجبان وجرت اشتباكات عنيفة استمرت ساعات ما أجبر الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من محور بلدتي شمع وطيرحرفا.

وأفاد رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة اللبنانية وسام غزال أن حصيلة الغارات على القضاء بلغت 8 شهداء و36 جريحا، توزّع الشهداء على الشكل التالي: ثلاثة شهداء في الغارة الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية، شهيدان في الغارة على قانا، وشهيد واحد في الغارة على بلدة المنصوري، وشهيدان في برج رحال.

وطيلة الليل الفائت، وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراش المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب.

وأعلن حزب الله - في بيانين اليوم /السبت/ - أنه استهدف مساء أمس مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية، كما استهدف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

