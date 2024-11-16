ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولات مرورية على مدارس البحيرة.. صور

جولات مرورية علي
جولات مرورية علي مدارس البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى مديري الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، جولات على المدارس للتأكد من حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين، وللتأكد من أدائهم في التقييمات الأسبوعية ومطابقة قوائم الصفوف مع الإرشادات الوزارية لتخفيض أعداد الطلاب وتنفيذ الأنشطة التربوية.

وبناءً على تكليفات يوسف الديب، نائب وزير التربية والتعليم بالبحيرة، طُلب من مدراء الإدارات التعليمية تكثيف المتابعة والمرور على المدارس لمتابعة تقدم الدراسة وحضور الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وتفعيل القرارات الوزارية والجداول الزمنية واستعدادات المدارس لموسم الأمطار وتأمين سلامة الطلاب.

وحضر مديري الإدارات التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني واستمعوا للإذاعة المدرسية ومتابعة الأعمال اليومية وأداء الطلاب في التقييمات وتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل التحفيز والانضباط المدرسي والتأكد من توافر الخدمات والمعامل ونظافة الفصول والحرم ودورات المياه وسلامة البيئة داخل المدرسة.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة، على استمرار المتابعات لتغطية جميع مدارس المحافظة والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية فى الفترتين الصباحية والمسائية  ورصد اى تحديات تعوق تطبيق الاليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها وذلك بجميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية.

الإدارات التعليمية البحيرة الانضباط الاداري الانضباط المدرسي الأنشطة التربوية التقييمات الأسبوعية الواجبات المنزلية مديري الإدارات التعليمية مدارس البحيرة محافظة البحيرة يوسف الديب