محافظ أسيوط يعقد اجتماعا للتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية وبيض المائدة بأسعار مخفضة

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة ومنتجات الثروة الحيوانية بمقرات جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء بأسعار مخفضة وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية، جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.

وكلف محافظ أسيوط، - خلال الإجتماع - مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بتخصيص منفذ في كل مديرية ومركز وحي، وتجهيزه لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيه للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهاً للطبق الواحد، وذلك فى إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق وتضافر كافة الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار وإستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

ووجه أبوالنصر جميع رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية بتجهيز المنافذ في أسرع وقت ممكن لتوفير اللحوم بها وبيض المائدة بالأسعار المخفضة التي تم الإتفاق عليها لتخفيف العبء عن المواطنين ولكي يحصلوا على احتياجاتهم من السلع بكل سهولة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع ومواجهة إرتفاع الأسعار غير المبرر.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلاً عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.