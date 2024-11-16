رئيس الوزراء: النصر للسيارات تمتلك مقومات صناعة كاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لضمان استدامة شركة النصر لصناعة السيارات من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية، بهدف ضمان التشغيل الكفء والفعال وقراءة احتياجات السوق المحلية بما يساهم في استدامة العمل.

وفي كلمته خلال احتفالية عودة شركة النصر للإنتاج، اليوم السبت، أضاف مدبولي أن شركة النصر تمتلك المكونات الأساسية اللازمة لإنشاء صناعة سيارات كاملة في مصر، دون الحاجة لنقل العمليات إلى مواقع أخرى أو بناء مصانع جديدة في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة، رغم ذلك، تتوسع في صناعة السيارات، حيث ترى أن هذه الصناعة تمثل فرصة كبيرة لمصر في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس كهربائي جديد من إنتاج شركة النصر، الذي سيتمتع بنسبة مكون محلي عالية، في خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.