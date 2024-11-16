رئيس الوزراء: نحرص على استدامة النصر للسيارات ونؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت حريصة على عدم تكرار المشكلات التي واجهتها شركة النصر لصناعة السيارات في الماضي، والعمل على ضمان استدامة عملياتها بشكل يضمن عدم تعرضها للتوقف أو الانهيار مرة أخرى.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ركزت على كيفية ضمان تشغيل الشركة بكفاءة وفقًا للطلب الحقيقي في السوق واحتياجات الصناعة.

وفي كلمته خلال احتفالية عودة شركة النصر للإنتاج، اليوم السبت، أضاف مدبولي: "نحن نؤمن تمامًا بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى، حيث إن القطاع الخاص يمتلك القدرة على فهم السوق بشكل دقيق وتحديد احتياجاته الفعلية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي".

وتابع رئيس الوزراء: "القطاع الخاص يمكنه المساهمة في بناء منظومات تشغيل وإدارة عالية الكفاءة، مما يضمن تحقيق الربحية ويُسهم في استدامة هذه القلاع الصناعية".

وأكد أن الحكومة كانت حريصة على ضمان استدامة عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج.

كما أشار مدبولي إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى حوالي نصف مليون سيارة سنويًا، ما يفتح المجال لتوسع الدولة في صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق وتوجهات الدولة المستقبلية.