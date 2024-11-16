محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددا من محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات بزيارة ميدانية للاطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة، فضلاً عن التأكد من جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات.

ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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