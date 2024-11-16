رئيس الوزراء: شركة النصر للسيارات كنز لا ينبغي التفريط فيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات تعد واحدة من قلاع الصناعة الوطنية في مصر، مؤكدًا أن عودتها للإنتاج تمثل "يومًا عزيزًا" على الجميع.

وفي كلمته خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج، اليوم السبت، أشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت تطمح دائمًا لإعادة إحياء شركة النصر، هذه القلعة الصناعية العريقة.

وأضاف، كنا نحلم بعودة شركة النصر للسيارات إلى الحياة، وعملنا بكل السبل على مدار السنوات الماضية لتحقيق هذا الهدف.

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية لإعادة تشغيل الشركة، مؤكدًا أن شركة النصر كانت وما زالت تعتبر "كنزًا" لا ينبغي التفريط فيه، بفضل ما تمتلكه من بنية أساسية قوية وموقع متميز، بالإضافة إلى قوتها البشرية. ورغم توقفها لمدة 15 عامًا، فإن المقومات التي تمتلكها الشركة تجعلها أحد الأصول المهمة التي لا يمكن إغفالها.

تأتي خطوة عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج في إطار خطة الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتشهد السوق المصرية قريبًا عودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد يتمتع بنسبة مكون محلي عالية.