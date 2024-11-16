مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مصرية لإنتاج الميني باص الكهربائي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، مراسم توقيع اتفاقية تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تهدف إلى تصنيع الميني باص الكهربائي وإنتاج بطاريات الأتوبيسات الكهربائية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل ممثلي شركة النصر لصناعة السيارات، شركة يور ترانزيت الإماراتية، وشركة ترون تكنولوجي السنغافورية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز صناعة النقل الكهربائي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وهو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس كهربائي جديد من إنتاج شركة النصر، الذي سيحظى بنسبة مكون محلي عالية.