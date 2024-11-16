ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير قطاع الأعمال: شركة النصر للسيارات أحد أعمدة الصناعة المصرية ورمز للابتكار

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي ـ وزير قطاع الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر لصناعة السيارات لم تكن مجرد مصنع لإنتاج السيارات، بل كانت واحدة من أعمدة الصناعة المصرية ورمزًا للابتكار والإنتاج المحلي. 

وأشار إلى أن إعادة تأهيل الشركة العريقة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد تهدف إلى استعادة مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الصناعة المصرية وإعادة الأمل بمستقبل واعد.

وفي كلمته خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج، التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أكد الشيمي أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي واهتمامها بإعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

 كما أشاد بالجهود المستمرة والمثابرة التي يبذلها جميع العاملين في الشركة لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي خطوة إعادة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج في إطار خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني. كما تستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس محلي جديد من إنتاج الشركة، الذي يتميز بنسبة مكون محلي عالية.

وزير قطاع الاعمال العام شركة النصر للسيارات النصر لصناعة السيارات