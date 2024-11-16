وزير قطاع الأعمال: إعادة إطلاق شركة النصر لحظة تاريخية في مسيرة الصناعة المصرية

أعرب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن فخره وسعادته بإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مؤكداً أنها كانت دائمًا رمزًا للصناعة الوطنية في مصر.

وفي كلمته خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وصف الشيمي هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، مشيرًا إلى أن إعادة إطلاق شركة النصر بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي بل تأكيد على إرادة الدولة المصرية وإصرارها على النهوض بالصناعة الوطنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تحقيق الطموحات الكبرى في مجال صناعة السيارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتشهد السوق المصرية قريبًا عودة الإنتاج المحلي لشركة "النصر للسيارات"، من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد يتمتع بنسبة مكون محلي عالية.