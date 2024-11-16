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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"حكاية للتاريخ".. رئيس الوزراء يشهد عرض فيلم تسجيلي عن "شركة النصر للسيارات"

احتفالية إعادة تشغيل
احتفالية إعادة تشغيل "شركة النصر للسيارات"
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية للتاريخ" عن شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك في إطار احتفالية إعادة تشغيل الشركة وبدء الإنتاج مجددًا بعد فترة توقف طويلة.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن سيارات شركة النصر، التي كانت تملأ شوارع مصر على مدار سنوات طويلة، شهدت إقبالًا واسعًا، حيث تم تصنيع وبيع نحو 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها. كما أشار إلى أن الشركة كانت رائدة في إنتاج الأتوبيسات واللوري، مما جعلها علامة بارزة في تاريخ صناعة السيارات بمصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، في إطار السعي لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس جديد من إنتاج شركة النصر، الذي يتميز بنسبة مكون محلي عالية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات.

الدكتور مصطفى مدبولي حكاية للتاريخ فيلم تسجيلي النصر لصناعة السيارات