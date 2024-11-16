مدير معاهد ثيربانتس بمصر: مصر وإسبانيا تجمعها علاقات قوية وتاريخية وصداقة دائمة

أكد مدير معاهد ثيربانتس بمصر "خوسيه مانويل ألبا باستور " قوة وتاريخية العلاقات التي تجمع بين مصر وإسبانيا في كافة المجالات.

وقال خوسيه مانويل ألبا باستور - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر وإسبانيا دائما أصدقاء يجمع بينهما العديد من القواسم والروابط المشتركه علي مر الأوقات والعصور.

وأكد أن الثقافة والفنون تعد بمثابه الجسر الذي يربط بين الحضارات والثقافات المختلفة،وأن الفن والموسيقى والشعر له صوت ولغة مميزة تربط بين الشعوب على الرغم من اختلافها وتنوعها.

وأَضاف أن مصر تمتلك تنوعا وثراء ثقافيا مميزا وتحتضن العديد من المهرجانات والفعاليات والأنشطة المميزة التي تجمع المبدعين والمثقفين في مختلف المواقع والمناطق.مشيرا الى أن هناك أوجه للتشابه والتقارب الثقافي بين شعبي مصر وإسبانيا في النواحي الإنسانية وطريقة الحياة والاحتفالات.

وكشف خوسيه مانويل ألبا باستور عن العديد من الفعاليات التي ينظمها معهد ثربانتس خلال شهري نوفمبر وديسمبر ومنها مهرجان شعر أمريكا اللاتينية للنساء والذي ينعقد تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة، وكذلك مهرجان افلام السينما الأوروبية وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقدم الإبداع والفنون والثقافة.

كما أكد أهمية مهرجان شعر البحر المتوسط الذي احتضنت الاسكندرية جانبا من فعاليته وأقيم في معهد ثربانتس بالاسكندرية بمشاركة العديد من الفنانين من مصر وإسبانيا.

وقال إن هناك العديد من الملامح المشتركة التي تربط بين شعوب البحر المتوسط فجميعها يطل علي البحر الذي يؤثر في حياة سكانها ويكسبها طابعا خاصا.