خالد شديد: شركة النصر جزء من تاريخ صناعة السيارات في مصر

أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة تعد جزءًا أساسيًا من تاريخ صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيلها وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عامًا هو حدث بالغ الأهمية.

وقال في كلمته خلال احتفالية عودة الإنتاج، اليوم السبت، نعتبر شركة النصر جزءًا من التاريخ المعاصر لصناعة السيارات في مصر، وهي واحدة من قصص النجاح المصرية التي نفتخر بها، ولذلك أطلقنا عليها "حكاية من حكايات التاريخ".

وأوضح شديد، أن شركة النصر، التي تأسست في عام 1959، كانت تهدف لإنتاج كافة أنواع السيارات، وتعد مملوكة بالكامل للشركة القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، خصوصًا السيارات الكهربائية، في إطار رؤية مصر 2030، ويهدف هذا التحرك إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما تستعد السوق المصرية لاستقبال أول أتوبيس محلي جديد من إنتاج شركة النصر، الذي يتميز بنسبة مكون محلي عالية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الإنتاج المحلي في صناعة السيارات.