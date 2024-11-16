محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الكورنيش.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، الأعمال الجارية حاليا لتطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح، والذي تنفذه وتشرف عليه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك مع المتابعة المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالموافق والبنية التحتية بالمنطقة من البوسيت حتى الميناء الشرقي كمرحلة أولى بالكورنيش.

وأوضح محافظ مطروح، أن تطوير الكورنيش يأتي ضمن أعمال تطوير 100 كم طرق داخل المدينة، بما ييسر حركة السير ويستوعب الزيادة السكانية والإقبال الكبير على المحافظة، وبما يليق بالمدينة السياحية الساحلية.

ووجه محافظ مطروح بالحفاظ على المال العام والبينة التحتية وعدم المساس أو سرقة أي أسلاك كهرباء أو اسياخ حديد وغيرها بالمنطقة من الميناء حتى باب البحر روميل، والتى لم تبدأ فيها الأعمال بعد مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يتعرض لها.

وأضاف محافظ مطروح، أنه وفقا لبرتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية فإنه تم إسناد كافة أعمال الهدم والإنشاءات على طول الكورنيش من منطقة الميناء الشرقي حتى البوسيت وكافة أعمال التطوير للهيئة الهندسية.

محافظ مطروح يتفقد تطوير الكورنيش

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