مصر تشارك في الاجتماع التاسع للمرصد العمراني والمعماري العربي بالألكسو بتونس

شاركت مصر متمثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وزارة الثقافة المصرية ، فى أعمال الاجتماع التاسع لمرصد التراث العمرانى والمعمارى العربي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" فى العاصمة تونس، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية، على مدار يومي ١٥ -١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ .

ويناقش المرصد فى هذا الاجتماع آليات عمل المرصد من حيث النظام الداخلي لعمل المرصد المعماري والعمراني بالبلدان العربية ، ومجالات التركيز في عملها ، كما ناقش سبل تعزيز عمل المنظمة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه حفظ ورصد العمران العربي ومناقشة مسار الإعداد والتقييم له .

كما تم رصد التحديات التي تواجه التراث العربي وتجابه الحفظ والترميم للعمران العربي في ظل النزاعات القائمة بفلسطين ولبنان والسودان ، وناقشت مصر كيفية حفظ التراث العمراني العربي والعمل على تنميته اقتصاديا واجتماعيا ، ويناقش الإجتماع منهجية اعداد ملف التسجيل للتراث العمراني العربي ، ويعرض الاجتماع لتجارب الحفظ والتوثيق في البلدان العربية ومنها تجربة المملكة العربية السعودية ، والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية كما سيتم مناقشة إقتراحات المشاركين واعداد التقارير والتوصيات الخاصة بهذا الاجتماع للتأكيد على أهمية المحافظة على الإرث المعمارى والعمرانى كونه جزءًا رئيسيًا من تراث المدن العربية القديمة ومعالمها التاريخية ذات العمق الحضارى.

وكذلك ترسيخ الوعى بأهمية صون التراث العمرانى والمعمارى العربي ، واعتماد منهجية واضحة لإدماج هذا التراث فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .