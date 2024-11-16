بعد القبض على البلوجر داليا فؤاد.. ما هو مخدر الاغتصاب المضبوط معها؟

بعد ما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على البلوجر داليا فؤاد، بتهمة حيازة مواد مخدرة، حدثت حالة جدل كبير في الشارع المصري، ليس فقط بسبب القبض علي المذيعة الشهيرة ولكن لنوعية المخدر الخطير GHB مخدر اغتصاب الفتيات الذي كان بحوزتها.

وفي هذا السياق تستعرض ''البوابة نيوز'' كل التفاصيل التي تخص هذا المخدر الخطير GHB واستخداماته المحرمة دوليا وخطورته على صحة الإنسان

ما هو مخدر GHB ؟

الاسم العلمي لمخدر GHB هو جاما هيدروكسي بيوتيريت، وهو مادة كيميائية توجد بشكل طبيعي في الدماغ وأجزاء أخرى في الجسم، ويمكن أيضًا تصنيعها في المختبرات العلمية.

وتلعب هذه المادة دورًا في تنظيم نشاط الدماغ أثناء النوم، حيث تؤثر على مسارات الأعصاب في الدماغ، بما في ذلك تنشيط نظام تسكين الألم (النظام الأفيوني) وزيادة إفراز هرمون النمو.

ما هي استخدامات GHB ؟

مخدر GHB له استخدامان أولهما طبي والآخر غير قانوني ومحرم دوليا

أولا الاستخدام الطبي.. كان يُستخدم مخدر GHB سابقاً في بعض العلاجات الطبية بروشتة طبية فقط.

كما أنه كان في الولايات المتحدة سابقاً كمكمل غذائي لعلاج بعض اضطرابات النوم وبعض الحالات العصبية، ولكنه سُحب من الأسواق عام 1990 بسبب المخاوف والمحاذير المتعلقة بسلامته على صحة الإنسان.

أما الاستخدام غير القانوني استمر إنتاج وبيع GHB بشكل غير قانوني عبر الإنترنت رغم سحبه من الأسواق، وأطلق عليه ''مخدر الاغتصاب''، حيث يُستخدم في الحفلات والمناسبات للتسبب في فقدان الوعي وفقدان لحظي للذاكرة، مما يسهل استغلال الفتيات واغتصابهم دون وعيهم.

تأثيرات مخدر GHB الجانبية

مخدر GHB له تأثيران جانبيان على صحة الإنسان أولهما أنه يعمل كمنشط في بعض الرياضات لتحفيز الأداء، كما أنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مسببا النشوة وزيادة الشهوة الجنسية.

أما الآثار الجانبية للمخدر على صحة الإنسان فإنه يتسبب في حدوث تعرق شديد، فقدان الوعي، والدخول في غيبوبة، وفقدان لحظي للذاكرة .

عقوبة حيازة مخدر GHB





بعد تشديد القوانين بموجب قانون حظر المخدرات عام 2000، أصبح GHB مادة خاضعة للرقابة، مثل الهيروين، ويعد إنتاجها أو بيعها أو امتلاكها غير قانوني إلا لأغراض طبية، يمكن استخدام GHB فقط بوصفة طبية من طبيب مختص أو مقدم رعاية صحية مرخص.

القبض على داليا فؤاد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من 180 لتر من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى "لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوي بداخلها كمية من مادة "GHP" المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبًا ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.