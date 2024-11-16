الرئيس الصيني يؤكد عمق العلاقات مع تايلاند ويصفها بالمتجددة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على عمق العلاقات مع تايلاند، قائلا " إن الصين وتايلاند جارتان قريبتان من بعضهما البعض وبينهما علاقة ودية".

وأضاف جين بينغ، خلال مباحثاته مع رئيسة وزراء تايلاند "بيتونغتارن شيناواترا" على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المنعقد حاليا في "ليما " عاصمة بيرو، حسبما أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، اليوم /السبت/- أن مفهوم العلاقة بين الصين وتايلاند تعتبر عائلة واحدة أمام اختبار الزمن ويكتسب حيوية متجددة ".

ودعا الرئيس الصيني حكومة البلدين، إلى تسريع المشاريع الرئيسية كخط السكك الحديدية بين الصين وتايلاند وتوسيع التعاون في المجالات الناشئة كالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مشيرا الي أنه سيتم الاستمرار في التبادل الثقافي والتعليمي.

ومن جانبها.. قالت رئيسة وزراء تايلاند "بيتونغتارن شيناواترا"، إن الصين شريك جيد وهام بالنسبة لبلادها"، مشيرة إلى أن مبادرة بكين العالمية عززت التعاون الدولي، مؤكدة أن تايلاند ترغب في التعلم من تجارب التنمية الناجحة في الصين